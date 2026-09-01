MHU Raih Impactful Program Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Multi Harapan Utama (MHU) anak usaha dari MMSGI meraih penghargaan Impactful Program Awards di ajang Investortrust CSR Awards 2026, yang digelar di Habitate, Oakwood, Jakarta, Kamis (27/8).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas pendekatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) MHU yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang terukur serta membangun kemandirian masyarakat.

Empat inisiatif yang menjadi bagian dari pendekatan tersebut antara lain Air Bersih Pascatambang melalui Pompa Hydram, Penguatan BUMDes Payang Sejahtera, Penguatan KUBE Koetai Harapan Utama, serta Rumah Cokelat Lung Anai.

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Keempat program tersebut memperlihatkan bagaimana MHU mengembangkan potensi yang berbeda di masyarakat—mulai dari pemanfaatan aset pascatambang, penguatan institusi ekonomi desa, peningkatan keterampilan, hingga hilirisasi komoditas lokal.

Presiden Direktur MHU Kemal Djamil Siregar mengatakan, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi yang diberikan perusahaan, tetapi dari perubahan yang dapat terus berlangsung dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Bagi kami, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat bukan hanya dilihat dari berapa besar dukungan yang diberikan perusahaan, tetapi dari perubahan yang dapat terus berjalan setelah program dilaksanakan. Karena itu, kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan kelembagaan yang dapat tumbuh secara mandiri,” ujar Kemal.

Salah satu program tersebut adalah Air Bersih Pascatambang – Pompa Hydram di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui program ini, MHU mengubah kolam atau void pascatambang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat.