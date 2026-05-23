Michael Carrick Bangga Dipercaya Jadi Pelatih Permanen MU

jpnn.com - JAKARTA - Michael Carrick bangga mendapatkan kepercayaan menjadi pelatih permanen Manchester United. Dia menegaskan siap melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengajak MU melangkah maju bersama dengan tujuan serta ambisi yang jelas untuk memperebutkan gelar-gelar tertinggi.

"Mengemban tanggung jawab memimpin klub sepak bola istimewa kami ini membuat saya sangat bangga. Selama lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai standar ketahanan, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini," ungkap Carrick.

MU secara resmi mengumumkan mengangkat Carrick sebagai pelatih permanen setelah sebelumnya sejak awal tahun ini berstatus pelatih interim.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Carrick menandatangani kontrak baru sebagai pelatih permanen bersama MU dengan durasi dua tahun atau hingga 2028.

Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengatakan Carrick telah sepenuhnya layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin tim.

Menurut dia, selama menjadi pelatih interim Carrick berhasil memberikan hasil positif di lapangan. Pendekatan Carrick selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah klub.

Dia menegaskan bahwa prestasi Michael Carrick membawa klub kembali ke Liga Champions tidak boleh diremehkan.