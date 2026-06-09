Michael Olise Bersinar saat Prancis Hantam Irlandia Utara
jpnn.com - LILLE - Prancis mengalahkan Irlandia Utara 3-1 dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026 di Lille, Senin (8/6) malam waktu Lille.
Winger Prancis Michael Olise bersinar. Pemain Bayern Muenchen itu mencetak semua gol Prancis. Hattrick.
Pada laga ini, Prancis memamerkan kekuatan lini serangnya. Selain Olise, ada juga Kylian Mbappe, Desire Doue, dan Ousmane Dembele.
Bek Arsenal William Saliba juga langsung dipasang setelah si pemain menuntaskan istirahat setelah final Liga Champions.
Sejumlah media menyebut bahwa Prancis sepertinya mencoba susunan pemain yang akan diturunkan di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026, melawan Senegal.
Prancis akan berangkat ke markas latihan mereka di Boston pada Rabu (10/6).
Di Piala Dunia 2026, Prancis berada di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. (afp/jpnn)
Grup Piala Dunia 2026
A: Meksiko, Afrika Selatan, Korea, Ceko
B: Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Swiss
C: Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
D: Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
E: Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador
F: Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia
G: Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
H: Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay
I: Prancis, Senegal, Irak, Norwegia
J: Argentina, Aljazair, Austria, Yordania
K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama
Pada Piala Dunia 2026, Prancis berada di Grup I, bersaing dengan Senegal, Irak, dan Norwegia. Lumayan berat tuh.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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