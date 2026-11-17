jpnn.com - Konflik antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan PSSI memasuki babak baru. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar mengambil langkah serius dengan mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI.

Langkah tersebut merupakan respons atas keputusan PSSI yang mencabut mandat kepengurusan FFI di bawah pimpinan Michael. Selain melaporkan kedua petinggi PSSI, FFI juga mengirimkan tembusan pengaduan kepada FIFA dan AFC.

Polemik ini bermula dari penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Melalui keputusan tersebut, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus mencabut mandat kepengurusan Michael Sianipar.

Michael secara langsung menandatangani laporan pengaduan kepada Komite Etik PSSI pada 14 November 2026. FFI meminta pemeriksaan independen untuk mengusut proses penerbitan keputusan tersebut yang dinilai bermasalah dari sisi kewenangan maupun prosedur organisasi.

Ada empat persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan FFI.

Pertama, FFI mempertanyakan kewenangan PSSI dalam mencabut mandat ketua umum asosiasi anggota yang masih menjabat. Mereka menilai Statuta PSSI tidak memberikan kewenangan tersebut kepada federasi.

FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota seharusnya dilakukan melalui mekanisme kongres masing-masing organisasi.

Kedua, FFI mempersoalkan proses penerbitan SK yang dinilai tidak memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyampaikan klarifikasi. Michael mengaku tidak pernah dipanggil ataupun diberi ruang untuk melakukan pembelaan sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan.