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Michael Sianipar Pastikan Kisruh di Internal Futsal Indonesia Tak Ganggu Timnas & Kompetisi PFL

Michael Sianipar Pastikan Kisruh di Internal Futsal Indonesia Tak Ganggu Timnas & Kompetisi PFL
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Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang Piala Asia 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) memastikan bahwa dinamika yang terjadi di internal tidak berpengaruh terhadap Timnas Indonesia dan keberlangsungan kompetisi PFL.

Ketum FFI Michael Victor Sianipar menyebut dua program tersebut tetap menjadi prioritas di tengah dinamika organisasi yang terjadi saat ini.

“Di tengah dinamika yang ada, saya pastikan cita-cita dan perjuangan atlet putra maupun putri kami—termasuk para pemain muda U-16 dan U-19—tidak boleh terganggu,” ujar pria yang akrab disapa Mike itu.

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“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari tim kepelatihan, federasi, hingga PSSI, untuk bersama-sama memprioritaskan kelancaran program Timnas kita," imbuhnya.

Mike juga menjamin bahwa penyelenggaraan Professional Futsal League (PFL) tidak akan terpengaruh.

Pria kelahiran 3 Maret 1991 itu bahkan akan datang langsung dari Amerika Serikat ke Pontianak untuk bersilaturahmi dengan jajaran pengurus serta komunitas futsal ada di Kalimantan Barat.

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Internal Futsal Indonesia tengah terjadi dinamika seusai Sekjen Budi Setiawan diberhentikan pada Rabu (4/11).

Setelah kejadian itu ramai tim PFL dan AFP di berbagai daerah mendesak agar FFI segera menggelar KLB buntut dari transparansi anggaran selama ini.

Keberlangsungan Timnas Indonesia dan penyelenggaraan kompetisi PFL dipastikan tidak akan terpengaruh dengan adanya kegaduhan di internal FFI

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