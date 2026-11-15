Michael Sianipar Persoalkan Legalitas SK Kepengurusan FFI Setelah Dicopot PSSI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar mengambil langkah resmi untuk merespons terbitnya Surat Keputusan (SK) terbaru PSSI mengenai kepengurusan federasi.
PSSI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis (12/11) memutuskan Vivin Cahyani sebagai pemimpin Plt FFI menggantikan Michael Sianipar.
Michael merasa keberatan mengingat hal tersebut bertentangan dengan AD/ART internal FFI.
"Kepengurusan FFI yang berjalan saat ini memiliki kekuatan hukum dan legalitas yang sah berdasarkan ketetapan Kongres FFI Tahun 2024," ujar pria yang akrab disapa Mike itu.
"Legalitas sah hasil kongres tidak sepatutnya diganggu melalui mekanisme yang berada di luar aturan bersama," imbuhnya.
Michael mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut agar tidak mengganggu keutuhan organisasi futsal Indonesia.
Pria kelahiran 3 Maret 1991 itu berharap seluruh program yang telah direncanakan FFI tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah dinamika internal federasi.
"Mari kawal bersama agar organisasi futsal Indonesia tetap utuh dan seluruh program berjalan sesuai rencana," pungkas Michael.
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar mengambil langkah resmi untuk merespons terbitnya Surat Keputusan (SK) dari PSSI
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