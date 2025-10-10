Michele Pirro Turun Gunung Gantikan Marc Marquez di MotoGP Australia 2025
jpnn.com - Tim Ducati Lenovo akhirnya memastikan Michele Pirro akan turun sebagai pengganti Marc Marquez pada seri MotoGP Australia 2025.
Keputusan ini diambil setelah Marquez mengalami cedera bahu saat tampil di MotoGP Indonesia 2025 beberapa waktu lalu.
Marquez Cedera
Pembalap asal Spanyol itu dihantam oleh Marco Bezzechhi, yang membuat kedua pembalap tak dapat menyelesaikan balapan.
Setelah menjalani pemeriksaan medis, Marquez dipastikan tak cukup fit untuk dua balapan berikutnya, di Australia dan Malaysia.
The Baby Alien pun langsung diterbangkan kembali ke Madrid untuk menjalani pemulihan intensif.
Michele Pirro Gantikan Marquez
Ketiadaan Marquez tentu menjadi pukulan besar bagi Ducati. Namun, mereka tak mau kehilangan fokus.
Tim asal Italia itu segera memanggil pembalap penguji mereka, Michele Pirro, untuk mengambil alih motor Desmosedici GP25.
"Setelah cedera yang memaksa Marc Marquez absen di dua putaran berikutnya, Michele Pirro akan menggantikannya di Australia,” tulis Ducati melalui media sosialnya di instagram.
