Michelle Ziudith Berbicara soal Karakternya dalam Film Jangan Panggil Mama Kafir
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Michelle Ziudith membintangi film terbaru berjudul Jangan Panggil Mama Kafir.
Dalam film garapan Dyan Sunu Prastowo itu, dia berperan sebagai Maria, seorang perempuan non muslim yang menjalin hubungan beda agama.
Michelle Ziudith mengaku tidak mengalami kesulitan saat memerankan karakternya tersebut.
Sebab, dia memiliki pengalaman dalam menjalani hubungan berbeda agama.
"Sebenarnya selama ini aku pacaran beda agama terus jadi aku bilang enggak pendalaman karakter sih," ujar Michelle Ziudith dalam perilisan trailer film Jangan Panggil Mama Kafir, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
Oleh karena itu, dia tak merasa kesulitan untuk mendalami karakter Maria.
Sebab, menurutnya, film tersebut bisa menjadi ruang baginya menyalurkan pengalaman yang pernah dijalaninya.
"Film ini bisa menjadi perpanjangan tangan aku menceritakan dan aku bisa menuangkan rasa-rasa yang selama ini aku jalani, kesulitan-kesulitan yang aku sendiri hadapi aku bisa tuangkan rasanya di film ini. Jadi, aku merasa sangat relate sekali," tutur aktris 30 tahun tersebut.
