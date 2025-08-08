Microsite Discover ASEAN Tawarkan Info Wisata hingga Pemesanan Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi perjalanan MOVE memperingati Hari Ulang Tahun ke-58 ASEAN dengan meluncurkan microsite “Discover ASEAN” untuk mempermudah mobilitas lintas negara di kawasan.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi dengan ASEAN Tourism Association (ASEANTA) guna mendorong konektivitas pariwisata regional melalui pendekatan digital.

Peluncuran yang berlangsung di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (8/8), dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Nararya Soeprapto, Presiden ASEANTA Eddy Krismeidi Soemawilaga, serta berbagai pemangku kepentingan industri pariwisata kawasan.

Microsite ini menyajikan informasi lengkap seputar destinasi wisata di setiap negara ASEAN, termasuk rekomendasi kuliner, aktivitas budaya, panduan dokumen perjalanan, tip kesehatan dan keselamatan, serta terintegrasi langsung dengan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel melalui aplikasi MOVE.

“Sebagai OTA yang lahir di ASEAN, kami berkomitmen mendorong kemajuan sektor pariwisata kawasan melalui kemitraan strategis dan transformasi digital,” ujar CEO MOVE Nadia Omer.

Dia menambahkan bahwa microsite ini menjadi gerbang digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata secara inklusif dan terjangkau.

Microsite ini dapat diakses langsung melalui halaman utama aplikasi MOVE dengan fitur interaktif, mulai dari panduan visa, rekomendasi kuliner, hingga akses pemesanan transportasi dan akomodasi.

Seluruh konten dikurasi dari portal resmi Visit Southeast Asia dan organisasi pariwisata nasional (NTOs) negara anggota ASEAN.