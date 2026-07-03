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Microsoft Siapkan Fitur Baru Xbox, Main Gim Tak Perlu Lagi Pakai Disc

Microsoft Siapkan Fitur Baru Xbox, Main Gim Tak Perlu Lagi Pakai Disc
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Tampilan konsol Xbox One. (ANTARA/Unsplash/Louis-Philippe Poitras)

jpnn.com, JAKARTA - Microsoft disebut-sebut tengah menyiapkan fitur baru yang bisa menjadi kabar gembira bagi pengguna Xbox, yang masih mengoleksi gim dalam bentuk cakram.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu dikabarkan sedang menguji sistem, yang memungkinkan gim Xbox versi disc dikonversi menjadi versi digital.

Dengan begitu, pemain tak lagi perlu memasukkan cakram setiap kali ingin memainkan gim yang sudah terpasang di konsol.

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Pengujian saat ini difokuskan untuk gim Xbox One dan Xbox Series X.

Sementara itu, gim Xbox generasi pertama dan Xbox 360 belum masuk dalam cakupan fitur tersebut.

Tidak semua katalog gim Xbox One diperkirakan akan langsung mendapat dukungan.

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Skemanya cukup sederhana. Saat cakram dimasukkan ke konsol, sistem akan memverifikasi kepemilikan gim dan menghubungkan versi digitalnya ke akun pengguna pada perangkat.

Setelah proses itu selesai, gim bisa dimainkan tanpa harus menyimpan cakram di dalam konsol.

Microsoft disebut-sebut tengah menyiapkan fitur baru yang bisa menjadi kabar gembira bagi pengguna Xbox, yang masih mengoleksi gim dalam bentuk cakram.

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