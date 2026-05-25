Midea Bangun Pabrik Kulkas di Indonesia, Siap Pasok Pasar Domestik dan Ekspor

Midea Bangun Pabrik Kulkas di Indonesia, Siap Pasok Pasar Domestik dan Ekspor

Pabrik kulkas Midea terbesar di Indonesia. Foto: midea

jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics Indonesia resmi memperluas investasi manufakturnya di Indonesia, lewat pembangunan pabrik kulkas terbesar di kawasan industri Suryacipta, Karawang, Jawa Barat.

Pabrik tersebut menjadi tonggak baru bagi Midea setelah sebelumnya membangun pabrik AC pada 2024 dan fasilitas produksi mesin cuci pada 2025.

Menariknya, fasilitas terbaru disebut sebagai pabrik pertama di Indonesia yang mampu memproduksi side-by-side refrigerator, juga chest freezer dalam satu area produksi terintegrasi.

Dibangun di atas lahan lebih dari 150 ribu meter persegi, pabrik ditargetkan memiliki kapasitas produksi lebih dari dua juta unit per tahun.

Skala produksi tersebut membuat fasilitas Midea diklaim sebagai pabrik kulkas terbesar di Indonesia saat ini.

Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi basis produksi ekspor untuk kawasan Asia Tenggara dan sejumlah negara lainnya.

Presiden Direktur PT. Midea Electronics Indonesia, Jack Ding mengatakan pembangunan pabrik tersebut menjadi bentuk komitmen jangka panjang perusahaan di Indonesia.

“Pabrik ini menjadi simbol komitmen jangka panjang Midea di Indonesia. Kami ingin menghadirkan produk berkualitas lebih baik, pengiriman yang lebih fleksibel, layanan yang lebih cepat, serta fitur-fitur yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia,” ujar Jack Ding dalam keterangannya, Senin (25/5).

