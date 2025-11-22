Midea Buka “Gerbang Hemat” Akhir Tahun, Hadirkan Roadshow Seru di 5 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang penutupan tahun, hiruk-pikuk belanja rumah tangga kembali memadati pusat perbelanjaan. Midea pun memutuskan membawa kejutan besar.

Mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025, Midea menggelar promo nasional “Midea Super Hebat, Hemat Belanja Akhir Tahun” yang menawarkan diskon hingga 20% untuk seluruh lini produknya.

Berlaku di seluruh Indonesia, promo ini bisa dinikmati baik secara online maupun offline.

“Setiap akhir tahun, keluarga Indonesia biasanya mempersiapkan rumahnya untuk momen liburan. Konsumen semakin pintar memilih perangkat yang hemat energi dan tahan lama."

"Oleh karena itu, kami ingin memberi nilai lebih lewat promo dan roadshow agar mereka bisa mencoba langsung teknologi kami,” ujar Head of Product Management Midea Electronics Indonesia Hendry Wijaya, Sabtu (22/11).

Roadshow 5 Kota

Tak hanya meluncurkan promo, Midea juga membawa euforia akhir tahun lewat Roadshow Midea Super Hebat yang hadir di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar mulai 18 November hingga 7 Desember 2025.

Roadshow perdana yang digelar di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta, langsung mencuri perhatian.