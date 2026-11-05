Midea Hadirkan 16 Produk Pendingin Dapur Unggulan di Krista Interfood 2026

jpnn.com, TANGERANG - Midea Electronics Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi elektronik yang relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia melalui partisipasinya di Krista Interfood 2026.

Pameran industri makanan dan minuman ini berlangsung di NICE PIK 2, Tangerang pada 4–7 November 2026.

Dalam kesempatan ini, Midea menghadirkan 16 pilihan produk pendingin dapur komersial yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan penyimpanan dan operasional bisnis.

Partisipasi Midea dalam Krista Interfood 2026 menjadi salah satu langkah perusahaan untuk memperkenalkan portofolio produk Business-to-Business (B2B) kepada pasar yang lebih luas, khususnya pelaku usaha di sektor food and beverage (F&B), restoran, kafe, ritel makanan, hingga industri hospitality.

Melalui pameran ini, Midea sebagai perusahaan elektronik dengan lini produk terlengkap juga berkomitmen menghadirkan produk terbaik bukan hanya mendukung kebutuhan rumah tangga, namun juga aktivitas bisnis.

Head of B2B Midea Electronics Indonesia Masagus Muhammad Mansyurdin menyampaikan kebutuhan akan perangkat pendingin dapur yang andal menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang operasional bisnis makanan dan minuman.

Baca Juga: Midea Terima Penghargaan Premium Customer dari IDSurvey dan Danantara Indonesia

Dia mengatakan dalam industri makanan dan minuman, sistem penyimpanan dan pendinginan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk sekaligus mendukung kelancaran operasional.

"Melalui Krista Interfood 2026, kami ingin memperkenalkan berbagai solusi pendinginan dapur komersial Midea yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, mulai dari bisnis berskala kecil hingga bisnis dengan kebutuhan operasional yang lebih besar,” ujar Masagus.