Midea Hadirkan AC Celest Inverter Berteknologi AI, Solusi Kenyamanan & Efisiensi Energi

jpnn.com - JAKARTA - Midea Electronics Indonesia menghadirkan AC Celest Invertera yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasarn buatan atau AI Ecomaster, sekaligus menggabungkan performa pendinginan, efisiensi energi, perlindungan perangkat, dan kemudahan perawatan dalam satu solusi. Kehadiran AC Celest Inverter yang diproduksi Indonesia itu menjadi bukti komitmen Midea memberikan solusi pendingin udara berteknologi canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Bagi Midea, teknologi yang baik adalah teknologi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh konsumen. Melalui Celest, kami menghadirkan AC dengan teknologi AI yang membantu menciptakan kenyamanan secara lebih efisien, sekaligus memberikan ketahanan dan kemudahan perawatan,” kata Head of Product Management Midea Electronics Indonesia Hendry Wijaya. “Kami ingin Celest menjadi solusi yang ideal bagi konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan, tanpa harus mengorbankan efisiensi listrik,” ujar Hendry.

Dia menjelaskan salah satu keunggulan utama Midea AC Celest Inverter adalah AI Ecomaster, teknologi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Dengan presisi pengaturan suhu hingga 0,3°C, AI Ecomaster mampu membantu menjaga keseimbangan antara suhu ruangan yang nyaman dan konsumsi listrik yang lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan penghematan energi hingga 30 persen dibandingkan mode standar, sehingga penggunaan AC sehari-hari menjadi lebih ekonomis.

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Selain AI Ecomaster, Midea AC Celest Inverter dilengkapi 3 teknologi utama lainnya. Pertama ialah CoolFlash. Ketika ruangan membutuhkan pendinginan dengan cepat, CoolFlash membantu menurunkan suhu dalam waktu singkat, bahkan ketika suhu di luar ruangan mencapai 55°C. Fitur ini membuat ruangan dapat kembali terasa sejuk dengan lebih cepat.

Kedua, Celest dibekali PrimeGuard yang memberikan perlindungan dan ketahanan lebih baik. Sistem ini menggabungkan tabung tembaga TU1 yang tahan korosi, lapisan pelindung dengan ketahanan 12,5 kali lebih kuat dibandingkan Blue Coated Fins, serta PCB yang mampu beroperasi pada rentang tegangan yang lebih luas. Kombinasi tersebut dirancang untuk membantu menjaga ketahanan AC dalam penggunaan jangka panjang.

Ketiga ialah I-Clean untuk kemudahan perawatan. Fitur ini memungkinkan unit indoor melakukan pembersihan secara mandiri melalui proses dedusting otomatis dan pembekuan evaporator hingga -10°C, guna membantu mengangkat debu serta kotoran. Perawatan rutin menjadi lebih praktis dan unit dapat terus bekerja secara optimal.

Product Manager Residential Air Conditioner Midea Electronics Indonesia Windi Ario Wicaksono menjelaskan bahwa kombinasi keempat fitur tersebut menjadikan Celest sebagai solusi AC yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh.

“Celest kami kembangkan dengan melihat kebutuhan konsumen dari berbagai sisi, mulai dari bagaimana AC dapat mendinginkan ruangan dengan cepat, menggunakan listrik secara efisien, memiliki perlindungan yang baik, hingga mudah dirawat. AI Ecomaster, CoolFlash, PrimeGuard, dan I-Clean menjadi kombinasi yang memberikan performa, ketahanan, dan kepraktisan dalam satu produk,” ujar Windi.