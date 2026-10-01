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Midea Kian Agresif di Pasar Indonesia, Andalkan Produksi Lokal, Teknologi AI & Mitra Global

Midea Kian Agresif di Pasar Indonesia, Andalkan Produksi Lokal, Teknologi AI & Mitra Global
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Konferensi pers bertajuk Midea Paling Ideal #JujurSebagusItu yang digelar di Mövenpick Hotel Jakarta, Kamis (1/10). Foto: supplied for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat bisnis di tanah air melalui pengembangan manufaktur lokal, portfolio produk yang semakin lengkap, inovasi berbasis teknologi pintar, perluasan jaringan penjualan dan layanan purnajual, serta strategi pemasaran yang semakin dekat dengan konsumen.

Komitmen tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers dengan tajuk Midea Paling Ideal #JujurSebagusItu yang digelar di Mövenpick Hotel Jakarta, Kamis (1/10).

Midea Kian Agresif di Pasar Indonesia, Andalkan Produksi Lokal, Teknologi AI &amp; Mitra Global

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Melalui inisiatif ini, Midea membawa konsep 'ideal' yang tidak hanya diterjemahkan melalui satu produk atau teknologi, tetapi melalui keseluruhan pengalaman konsumen, mulai dari bagaimana produk diproduksi, digunakan, ditemukan, hingga didukung dengan komitmen purnajualnya.

Perkuat Bisnis melalui Produksi Lokal dan Jangkauan yang Lebih Luas

Midea Kian Agresif di Pasar Indonesia, Andalkan Produksi Lokal, Teknologi AI &amp; Mitra Global

Midea terus memperkuat basis manufakturnya di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan bisnis jangka panjang.

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Saat ini, Midea memiliki fasilitas produksi di Indonesia, dengan pabrik AC dan mesin cuci di Cikarang serta pabrik kulkas di Karawang yang ketiganya dibangun sejak 2024.

Penguatan manufaktur lokal memungkinkan Midea untuk semakin mendekatkan produksi dengan kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat ketersediaan produk.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan salah satu pasar strategis dalam pengembangan bisnis Midea

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