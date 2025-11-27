Midea Luncurkan Celest Inverter: AC Pintar Buatan Indonesia, Berteknologi AI Pertama di Kelasnya

jpnn.com - JAKARTA -- Midea Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Midea AC Celest Inverter.

Produk ini merupakan AC pintar buatan dalam negeri yang diproduksi di pabrik Midea di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat.

Produk AC Midea terbaru ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan terkini, yakni AI Ecomaster.

Celest dirancang sebagai solusi pendingin udara yang lebih hemat energi, mampu mendinginkan ruangan lebih cepat, serta mudah dirawat oleh pengguna maupun teknisi.

Product Management Head of Midea Electronics Indonesia Hendry Wijaya mengungkapkan kehadiran Celest menjadi tonggak penting bagi Midea dalam menghadirkan inovasi relevan untuk konsumen dalam negeri.

Dia menyatakan bahwa teknologi AI pada Celest dirancang untuk memberikan efisiensi nyata tanpa mengurangi kualitas produk rumah tangga Midea.

"Midea ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang kami hadirkan benar-benar memberikan manfaat yang terasa bagi pengguna," katanya saat peluncuran AC Celest di Jakarta, Kamis (27/11).

Melalui Celest, Midea membawa teknologi AI yang bukan hanya pintar, tetapi juga praktis dan hemat energi.