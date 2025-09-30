Midea Menjabarkan 5 Solusi Untuk Gaya Hidup Modern
jpnn.com, JAKARTA - Midea sukses menyelenggarakan konferensi dealer regional perdana di kawasan Asia-Pasifik.
Acara yang berlangsung di Bali menjadi platform penting bagi Midea untuk memperkenalkan lima solusi unggulan terbaru mereka.
Midea juga menegaskan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan pasar regional bersama para mitra lokal.
Presiden Midea Asia Pasifik Zeal Jiang menegaskan ambisi perusahaan untuk menjadi No.1 Dunia di semua kategori produk peralatan rumah tangga.
Euromonitor International telah memberikan penghargaan di sembilan kategori.
Midea juga dinobatkan sebagai World's No.1 Smart Home Appliances Brand, World's No.1 Air Conditioner Company, dan berbagai predikat bergengsi lainnya.
Lima Solusi Unggulan Midea untuk Gaya Hidup Modern
Dalam konferensi, Midea secara resmi meluncurkan lima solusi andalannya yang dirancang memenuhi kebutuhan konsumen modern:
Midea secara resmi meluncurkan lima solusi andalannya yang dirancang memenuhi kebutuhan konsumen modern
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Teknologi Modern dan Bahan Premium jadi Andalan Inovasi Terbaru MK Skin
- Merayakan Kemerdekaan, AQUA Elektronik Menghadirkan Inovasi Teknologi Gaya Hidup Modern
- Midea Club Menggelar Turnamen Untuk Para Teknisi AC, Hadiahnya Jutaan Rupiah
- Blue Wave, Aksi Nyata Midea Electronics Indonesia untuk Lingkungan Berkelanjutan
- Ini 3 Kunci Hidup Seimbang: Keuangan, Keluarga, dan Kesejahteraan
- Rayakan Ramadan 2025, Midea Gelar Promo Super Berkah