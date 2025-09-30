menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Midea Menjabarkan 5 Solusi Untuk Gaya Hidup Modern

Midea Menjabarkan 5 Solusi Untuk Gaya Hidup Modern

Midea Menjabarkan 5 Solusi Untuk Gaya Hidup Modern
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Midea menggelar konferensi dealer regional perdana di kawasan Asia-Pasifik. Foto: midea

jpnn.com, JAKARTA - Midea sukses menyelenggarakan konferensi dealer regional perdana di kawasan Asia-Pasifik.

Acara yang berlangsung di Bali menjadi platform penting bagi Midea untuk memperkenalkan lima solusi unggulan terbaru mereka.

Midea juga menegaskan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan pasar regional bersama para mitra lokal.

Baca Juga:

Presiden Midea Asia Pasifik Zeal Jiang menegaskan ambisi perusahaan untuk menjadi No.1 Dunia di semua kategori produk peralatan rumah tangga.

Euromonitor International telah memberikan penghargaan di sembilan kategori.

Midea juga dinobatkan sebagai World's No.1 Smart Home Appliances Brand, World's No.1 Air Conditioner Company, dan berbagai predikat bergengsi lainnya.

Baca Juga:

Lima Solusi Unggulan Midea untuk Gaya Hidup Modern

Dalam konferensi, Midea secara resmi meluncurkan lima solusi andalannya yang dirancang memenuhi kebutuhan konsumen modern:

Midea secara resmi meluncurkan lima solusi andalannya yang dirancang memenuhi kebutuhan konsumen modern

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI