Midea Merilis Mesin Cuci Terbaru dengan Fitur Pet Hair Removal dan Steam Wash

jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics Indonesia meluncurkan tiga seri mesin cuci terbaru, Midea MFA01W105B, yang mengusung teknologi cerdas dan desain modern.

Kehadiran lini baru Midea didorong oleh perubahan gaya hidup. Survei mencatat 72 persen rumah tangga Indonesia memiliki hewan peliharaan.

Oleh karena itu, solusi pencucian yang mampu mengatasi bulu hewan dan menjaga sanitasi pakaian keluarga sangat penting.

“Indonesia adalah pasar yang sangat dinamis dan penuh potensi. Masyarakatnya aktif, peduli kesehatan, dan memiliki kebutuhan unik."

"Kami menghadirkan mesin cuci terbaru Midea yang dirancang untuk menjawab tantangan gaya hidup modern sekaligus mendukung kesehatan keluarga,” ujar Jack Ding, Presiden Direktuf Midea Electronics Indonesia, dalam keterangannya, Sabtu (4/10).

Mesin cuci terbaru Midea memiliki desain ringkas, yang cocok untuk apartemen atau ruang terbatas.

Kemudian, fitur pet hair removal menjadi daya tarik utama karena diklaim efektif mengangkat bulu hewan peliharaan.

Midea juga menghadirkan MF210, mesin cuci front loading sekaligus washer-dryer dengan LED Lunar Dial, panel sentuh pintar, dan konektivitas IoT.