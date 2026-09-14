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Midea Tembus 3 Juta Unit dan Pertegas Langkah di Industri Manufaktur Indonesia

Midea Tembus 3 Juta Unit dan Pertegas Langkah di Industri Manufaktur Indonesia
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Fasilitas produksi perangkat elektronik Midea di Cikarang. Foto: midea

jpnn.com, JAKARTA - Dari sudut kawasan industri Cikarang, sebuah milestone tercipta. Midea Electronics Indonesia merayakan pencapaian produksi 3 juta unit.

Sebuah angka yang bukan sekadar catatan statistik, melainkan simbol makin kokoh akar manufaktur mereka di tanah air.

Momen berharga dirayakan bersamaan dengan peresmian fasilitas pabrik baru Residential Air Conditioner (AC) pekan lalu.

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Di atas lahan seluas lebih dari 51 ribu meter persegi ini, ruang-ruang produksi yang mulanya hanya 13 ribu meter persegi kini siap dibentangkan hingga 43 ribu meter persegi.

"Pencapaian 3 juta unit ini adalah milestone penting bagi kami," ujar President Director Midea Electronics Indonesia Jack Ding dalam keterangannya, Senin (14/9).

Dia menekankan bahwa fokus utama perusahaan ke depan ialah memperkuat produksi lokal untuk ekonomi nasional.

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Ekspansi Midea memang tidak main-main. Di luar pabrik AC Cikarang yang kini juga memproduksi mesin cuci Twin Tub dan Top Loading, Midea membentangkan sayapnya hingga ke Karawang.

Di sana, lahan seluas 150 ribu meter persegi disiapkan khusus untuk memproduksi jajaran kulkas, mulai dari model single door hingga chest freezer.

Dari sudut kawasan industri Cikarang, sebuah milestone tercipta. Midea Electronics Indonesia merayakan pencapaian produksi 3 juta unit.

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