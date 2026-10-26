Midea Terima Penghargaan Premium Customer dari IDSurvey dan Danantara Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics Indonesia menerima penghargaan Premium Customer dari Kerja Sama Operasi (KSO) SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia, yang tergabung dalam IDSurvey.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas hubungan kerja sama jangka panjang yang telah terjalin sejak awal kehadiran Midea di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam acara bertema Harmony in Motion yang diselenggarakan di The Ritz-Carlton, Jakarta pada pada 2 Oktober 2026, dengan melibatkan IDSurvey dan Danantara Indonesia.

Penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi Midea dalam menjalin kemitraan dengan SUCOFINDO untuk mendukung proses inspeksi produk-produk impor perusahaan.

SUCOFINDO sebagai salah satu perusahaan jasa inspeksi, pengujian, dan sertifikasi di Indonesia, memiliki peran dalam pelaksanaan inspeksi produk impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, SUCOFINDO merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan inspeksi terhadap produk impor tertentu.

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Sejak awal beroperasi di Indonesia, Midea telah menggunakan layanan SUCOFINDO untuk mendukung proses inspeksi produk impornya.

Konsistensi dalam menggunakan layanan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari pemberian penghargaan Premium Customer kepada Midea.