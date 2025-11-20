MIDO Padukan Nuansa Retro 70-an dan Teknologi Modern, Richard Kyle Kagum

jpnn.com, JAKARTA - MIDO kembali menarik perhatian pencinta jam tangan di Indonesia dengan meluncurkan episode kedua dari seri ikoniknya: Multifort TV Big Date S01E02 Edisi Spesial.

Jam tangan itu hadir dengan desain TV Shape yang legendaris, memadukan nuansa vintage tahun 70-an dengan teknologi mekanis modern yang presisi.

Berbeda dengan pendahulunya, edisi S01E02 tampil berani dengan dial yang menampilkan efek geometric lines berwarna-warni.

Desain menyerupai pola test card atau pixel noise pada layar televisi jadul saat siaran berakhir. Detail tersebut dipertegas oleh bingkai abu-abu dan indeks berlekuk yang memberikan kedalaman visual, seolah sedang menatap layar televisi mini di pergelangan tangan.

Casing baja tahan karat berlapis PVD abu-abu memberikan kesan logam mentah yang maskulin dan monokrom. Namun, MIDO memberikan fleksibilitas gaya dengan menyertakan tiga pilihan tali dalam satu paket: rantai logam untuk kesan formal, serta tali karet kuning dan biru cerah untuk tampilan yang lebih sporty dan dinamis.

Aktor sekaligus influencer kenamaan, Richard Kyle menyatakan kekagumannya terhadap desain jam tangan tersebut.

Menurutnya, jam tangan bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi sebuah pernyataan karakter.

"Multifort TV Big Date S01E02 ini punya pesona yang sangat kuat. Desainnya membawa nostalgia retro yang unik, tapi di saat yang sama terasa sangat tangguh dan modern. Ini adalah jam tangan yang memancarkan karisma dan kelas, sangat pas untuk menemani aktivitas saya, baik di depan kamera maupun saat bertualang," ungkap Richard Kyle.