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Mifa 7 dan Mifa 9 Menegaskan Kemewahan MPV Listrik MAXUS di GIIAS 2026

Mifa 7 dan Mifa 9 Menegaskan Kemewahan MPV Listrik MAXUS di GIIAS 2026
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MAXUS Mifa 9 dan 7 di GIIAS 2026. Foto:maxus

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pameran GIIAS 2026 menjadi panggung bagi MAXUS untuk menegaskan posisinya di segmen kendaraan listrik premium.

Mengusung konsep "A Quiet Luxury", MAXUS ingin menunjukkan bahwa kemewahan pada mobil listrik tidak hanya soal desain, tetapi juga kenyamanan, ketenangan, dan pengalaman berkendara menyenangkan.

Berada di Hall 3H ICE BSD City, Tangerang, MAXUS menampilkan dua andalan premium electric MPV, yakni MIFA 7 dan MIFA 9.

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Keduanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang berbeda, mulai dari keluarga modern hingga pengguna eksekutif.

CEO MAXUS Indonesia, Jerry Huang, mengatakan tren kendaraan listrik di Indonesia kini tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi biaya operasional.

Menurutnya, konsumen di segmen premium mulai mencari kendaraan yang mampu menghadirkan perjalanan lebih tenang, nyaman, dan berkualitas tanpa mengorbankan keunggulan teknologi listrik.

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MIFA 7 hadir sebagai pilihan bagi keluarga dan profesional dengan mobilitas tinggi.

MPV listrik itu menawarkan kabin luas, konfigurasi kursi yang fleksibel, serta jarak tempuh hingga 570 kilometer berdasarkan standar NEDC, sehingga cocok untuk aktivitas harian maupun perjalanan antarkota.

Pameran GIIAS 2026 menjadi panggung bagi MAXUS untuk menegaskan posisinya di segmen kendaraan listrik premium.

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