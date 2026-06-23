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Migrain Bakalan Ambyar dengan 3 Pengobatan Alami Ini

Migrain Bakalan Ambyar dengan 3 Pengobatan Alami Ini
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Ketumbar. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang bisa menyerang siapa saja.

Nah, selain dengan minum obat migrain, ada juga pengobatan alami yang bisa Anda coba untuk mengurangi gejala-gejalanya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Biji ketumbar

Pengobatan alami pertama untuk mengatasi migrain ialah biji ketumbar.

Biji ketumbar merupakan bahan rempah yang seringkali digunakan untuk bumbu masakan.

Namun ternyata, Anda bisa memanfaatkan bahan alami ini sebagai obat tradisional untuk mengatasi migrain.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Quarterly of Horizon of Medical Sciences pada 2015, ketumbar bisa mengurangi durasi dan tingkat keparahan serangan migrain.

2. Minyak lavender

Minyak esensial bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi atau menghilangkan migrain secara alami.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan migrain dan salah satunya ialah tentu saja biji ketumbar.

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