Miguel Pereira Mulai Nyetel di Persebaya Surabaya, Ternyata Masih Ada PR

jpnn.com - Miguel Pereira melihat Persebaya Surabaya masih punya pekerjaan rumah meski belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal Super League 2026/27.

Penyerang sayap asal Portugal itu menyoroti efektivitas di depan gawang.

Menurutnya, peluang yang sudah didapat Persebaya seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak gol.

"Kami sudah menciptakan banyak kesempatan. Jika penyelesaian akhirnya lebih baik, jumlah gol yang kami buat seharusnya bisa lebih banyak," ucapnya.

Mulai Menemukan Chemistry

Miguel sendiri terus mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Bernardo Tavares.

Dia menjadi starter dan bermain selama 90 menit dalam dua laga menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC serta PSIM Yogyakarta.

Dari dua pertandingan tersebut, Persebaya mengoleksi satu hasil imbang dan satu kemenangan. Miguel menilai komunikasi antarpemain juga makin terbentuk.

"Kami perlahan mulai memahami permainan satu sama lain. Setelah dua pertandingan, rasa percaya diri dan chemistry di dalam tim mulai tumbuh," tambahnya.