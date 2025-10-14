menu
Mik Belum mati, Prabowo Minta Ketemu Sama Anak Donald Trump

Mik Belum mati, Prabowo Minta Ketemu Sama Anak Donald Trump
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PRESIDEN Prabowo Subianto meminta langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bisa bertemu dengan putra Trump, yakni Eric Frederick.

Percakapan itu diketahui karena suara mik yang menyala saat Prabowo berbincang dengan Trump usai pertemuan puncak KTT perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Kairo, Mesir.

Prabowo tampak tidak menyadari bahwa mikrofon langsung merekam percakapannya saat dia berbicara kepada Trump.

“Bolehkah saya bertemu Eric?" Prabowo bertanya.

"Saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya melakukannya? Dia anak yang baik. Saya akan meminta Eric menelepon,” Trump menjawab.

"Kami akan mencari tempat yang lebih baik," tutur Prabowo.

Trump pun kembali menjawab bahwa dia akan meminta Eric untuk menghubungi Prabowo.

Namun, setelah percakapan tersebut, tak terdengar lagi suara keduanya dari mik.

