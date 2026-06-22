Mikel Oyarzabal Mendadak Meledak di Piala Dunia 2026, Masuk Buku Sejarah

jpnn.com - Matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026 berubah menjadi malam kebangkitan besar bagi pemain Timnas Spanyol Mikel Oyarzabal.

Bomber Tim Matador itu menjadi salah satu faktor utama dalam kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H, Minggu (21/6/2026) malam WIB.

Sebelum pertandingan ini, Oyarzabal berada dalam sorotan setelah minim kontribusi pada laga pembuka melawan Cape Verde. Namun, semua cerita itu langsung berbalik hanya dalam satu pertandingan.

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Spanyol membuka keunggulan lewat Lamine Yamal ketika laga baru berjalan 10 menit. Gol tersebut lahir dari umpan silang mendatar yang dilepaskan Oyarzabal.

Tak berhenti di situ, kapten Real Sociedad tersebut seperti kehilangan batas antara pembuat peluang dan eksekutor.

Dalam rentang waktu singkat, Oyarzabal mencetak dua gol beruntun pada menit ke-21 dan 24 yang membuat Arab Saudi kesulitan keluar dari tekanan.

Spanyol kemudian menambah satu gol lagi setelah turun minum melalui bunuh diri pemain Arab Saudi Hassan Altambakti.

Kontribusi besar Oyarzabal juga tercatat dalam buku sejarah Piala Dunia. Dia menjadi pemain kedua yang terlibat langsung dalam tiga proses gol pada 25 menit awal pertandingan.