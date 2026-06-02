Mikha Tambayong Ungkap Pandangannya Soal Definisi Kecantikan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mikha Tambayong ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk XERF Indonesia.

Dalam acara Grand Launch yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, dia turut membagikan pandangannya mengenai kecantikan.

Berkecimpung di dunia entertainment sejak 13 tahun, dia mengaku pandangannya terhadap kecantikan terus berkembang seiring bertambahnya usia.

Tumbuh di sektor fesyen, perfilman, dan hiburan tentu membuat Mikha Tambayong akrab dengan standar kecantikan sejak muda.

Akan tetapi seiring bertambahnya usia dan perjalanan kariernya, dia memulai memandang kecantikan dengan perspektif yang lebih luas.

"Sekarang untuk aku, beauty itu adalah confidence, having the confident in your own body. Kita bangga dengan diri kita sendiri dan badan kita sendiri," ujar Mikha Tambayong.

Menurutnya, kecantikan itu tak hanya tentang tampilan luar, tetapi juga bagaimana seseorang merawat dirinya secara menyeluruh.

Istri Deva Mahenra itu kini lebih memerhatikan apa yang dikonsumsi, kebiasaan, hingga perawatan yang dipilih.