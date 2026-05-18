Milad ke-84 Syekh Ali Akbar Marbun, Paulus Sinambela Sampaikan Doa dan Penghormatan

jpnn.com - Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) Paulus Sinambela menghadiri Milad ke-84 tokoh ulama kharismatik sekaligus sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara Syekh KH Ali Akbar Marbun, Minggu (17/5/2026).

Kehadiran Paulus secara khusus bertujuan untuk menyampaikan ucapan selamat dan doa mendalam kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan tersebut.

Menurut Paulus, bagi keluarga besar DPP AMS XII, sosok ulama yang akrab disapa Buya ini memiliki kedekatan emosional yang sangat erat, karena Kiai Ali Akbar Marbun juga mengemban amanah sebagai penasehat utama di dalam kepengurusan organisasinya.

Baca Juga: Bripka Dedy Wiratama Terlibat Sindikat Narkoba di Samarinda

Paulus menyampaikan bahwa rekam jejak dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Buya Ali Akbar Marbun selama ini senantiasa menjadi berkah serta inspirasi yang sangat berharga bagi kemaslahatan masyarakat luas, khususnya dalam menjaga keharmonisan di Sumut.

"Selamat milad yang ke-84 kepada Buya Syekh Ali Akbar Marbun. Kami doakan bersama agar Buya senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, kekuatan, serta umur yang panjang dalam limpahan kebaikan, penuh keberkahan, serta terus menginspirasi dan membina kita semua," kata Paulus Sinambela.

Acara syukuran yang digelar secara sederhana namun penuh kekhidmatan di Kota Medan itu turut dihadiri oleh sejumlah ulama terkemuka, tokoh masyarakat, serta kerabat dekat.

Baca Juga: Imigrasi Gagalkan Keberangkat 89 JCH Nonprosedural

Tampak hadir dala kegiatan itu, antara lain Ustaz Dr. Amhar Nasution dan Ustaz Zulfikar, yang mengagumi konsistensi Buya dalam merajut persatuan umat sekaligus memancarkan ketenangan di tengah masyarakat melalui dunia pesantren.

Suasana penuh kehangatan yang juga dihadiri oleh Ustaz Syafi'i tersebut kemudian diakhiri dengan prosesi pemotongan kue sebagai wujud rasa syukur yang mendalam atas berkah usia yang telah diberikan.