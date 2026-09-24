Milan Diguncang 2 Legenda Jepang, Onitsuka Tiger Honda MidSport Concept

jpnn.com - Siapa bilang dunia fashion dan otomotif tak bisa jalan bergandengan? Di Milan Fashion Week 2027 (22 - 28/9) Honda dan Onitsuka Tiger membuktikan sebaliknya.

Dua raksasa asal Jepang yang lahir beda setahun—Honda (1948) dan Onitsuka (1949)— berkolaborasi lewat kreasinya menarik: Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept.

"Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept diciptakan sebagai model baru yang menjadi simbol dari kolaborasi tersebut," tulis keterangan Honda Global.

"Menggunakan basis model motor sport bermesin menengah (mid-displacement sports model), motor ini menampilkan warna khas Onitsuka Tiger, yaitu Tiger Yellow, sebagai warna dasar, dipadukan dengan garis hitam tegas yang membentang di bodi."

Secara tampilan, motor sport konsep kelas middleweight ini terasa sangat "Honda".

Balutan warna kuning menyala khas Onitsuka bercampur kontras dengan hitam pekat, dari fairing depan sampai aksen manis di pelek.

Tulisan Onitsuka Tiger terpampang tegas, memberi kesan sporty yang tetap stylish.

Urusan performa pun tak main-main. Honda menyematkan pengereman Brembo dan knalpot Akrapovic untuk menegaskan kelasnya.