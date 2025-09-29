Milari x Maria Karina Hadirkan Kolaborasi Fesyen Lokal Inovatif

jpnn.com, JAKARTA - Industri fesyen Tanah Air kembali diramaikan dengan peluncuran kolaborasi brand lokal Milari bersama influencer Maria Karina.

Kolaborasi ini resmi diperkenalkan setelah persiapan panjang dan langsung menjadi sorotan publik di media sosial.

Koleksi bertajuk Milari x Maria Karina ini mengusung konsep keberanian dan inovasi, dengan menghadirkan produk underwear yang berbeda dari biasanya.

Tidak hanya menonjolkan estetika, koleksi ini juga membawa pesan tentang kepercayaan diri, pemberdayaan perempuan, serta kebanggaan terhadap karya lokal.

“Ini bukan sekadar produk fesyen, tetapi sebuah pernyataan. Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga memakai karya lokal dengan kualitas yang tidak kalah dari brand internasional,” ujar Maria Karina saat peluncuran.

Selain menonjolkan sisi kreativitas, kolaborasi ini juga memberi dampak sosial dengan melibatkan ratusan tenaga kerja lokal.

Mulai dari perancang pola, penjahit, hingga tim kreatif, semua terlibat dalam proses produksi sebagai wujud komitmen Milari untuk mendukung perekonomian masyarakat.

CEO Milari menyebut bahwa langkah ini membuktikan produk lokal tidak hanya mampu bersaing secara kualitas dan gaya, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri.