Miley Cyrus Akhirnya Rilis Album Something Beautiful

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Miley Cyrus merilis album terbaru yang berjudul Something Beautiful.

Album studio kesembilan tersebut dirilis via Columbia Records dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital.

Miley Cyrus menghadirkan 13 materi lagu dalam Something Beautiful.

Lagu-lagu di dalamnya memadukan kejelasan emosional dengan produksi sinematik yang luas.

Album tersebut menampilkan lagu baru seperti Easy Lover dan Walk of Fame, di samping lagu yang telah dirilis sebelumnya, More to Lose dan End of the World.

Sebuah film visual panjang yang menyertai album Something Beautiful. akan tayang perdana pada 6 Juni 2025 di Tribeca Festival.

Disutradarai oleh Miley Cyrus, Brendan Walter, Jacob Bixenman, dan filmmaker ternama Panos Cosmatos, film itu menghidupkan dunia Something Beautiful.

Naomi Campbell bahkan juga muncul dalam visual untuk Every Girl You've Ever Loved.