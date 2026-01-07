menu
Miley Cyrus Masih Canggung Sebut Maxx Morando sebagai Tunangan, Ini Alasannya

Miley Cyrus Masih Canggung Sebut Maxx Morando sebagai Tunangan, Ini Alasannya

Miley Cyrus Masih Canggung Sebut Maxx Morando sebagai Tunangan, Ini Alasannya
Miley Cyrus dan Maxx Morando. Foto: Instagram/mileycyrus

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Miley Cyrus, kembali menjadi sorotan setelah membahas status hubungannya dengan sang tunangan, Maxx Morando.

Dalam wawancara terbarunya di Palm Springs International Film Festival Awards, Miley mengaku masih belum sepenuhnya terbiasa dengan sebutan tersebut.

Miley mengatakan dirinya masih merasa “sangat canggung” saat menyebut Morando sebagai tunangannya. Dia mengakui hal itu merupakan sifat pribadinya.

Baca Juga:

“Aku memang agak ‘paling canggung’ soal hal-hal seperti itu,” ujar Miley seperti dikutip dari Entertainment Tonight.

Pelantun "Flowers" itu juga mengungkapkan bahwa momen pertunangannya datang beriringan dengan masa penting dalam kariernya.

Miley terlibat dalam proyek film “Avatar: Fire and Ash,” di mana lagunya “Dream as One” menjadi bagian dari soundtrack resmi. Dia menyebut semuanya terjadi di “waktu yang paling tepat”.

Baca Juga:

Menurut Miley, timing itu terasa selaras dengan tema besar karya James Cameron, yang kerap menyoroti bentuk-bentuk hubungan dalam film-filmnya.

“Jadi bisa hadir dengan penuh sukacita dan mengalami cinta dengan caraku sendiri terasa sangat selaras. Semua itu datang ke hidupku di waktu yang paling tepat,” tuturnya.

Miley Cyrus ungkap masih canggung sebut Maxx Morando sebagai tunangan di tengah momen kariernya.

