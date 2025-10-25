Militer Australia Menghadapi Gugatan Atas Dugaan Kekerasan Seksual, Pelecehan, dan Diskriminasi Sistemik

Peringatan: Artikel ini merinci dugaan kekerasan seksual.

Setelah berbulan-bulan mengalami perundungan dan pelecehan di Angkatan Laut Australia, Kate akhirnya tak tahan lagi.

Atasannya, kata Kate, sudah jelas mengatakan bahwa ia ingin "mematahkan" dirinya.

Tapi Kate tidak punya persiapan bagaimana reaksinya ketika akhirnya ia berani melawan.

"Aku bilang ke dia, 'Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau dariku, tidak akan terjadi. Kamu boleh mencoba sekeras apa pun … tapi aku tidak akan membiarkan kamu menang'," katanya.

"Lalu dia menjawab, 'Kamu akan menyerah, karena kami memperkosa perempuan. Kami membawa perempuan ke belakang dan memperkosa mereka seperti kamu, supaya kalian patuh pada aturan'."

Itu bukan pertama kalinya, dan bukan yang terakhir, Kate mengalami pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja.

Kini Kate menjadi bagian dari kelompok perempuan anggota militer korban kekerasan seksual, yang tidak pernah terpikir kalau ia akan bergabung.