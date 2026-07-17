Militer Kuwait Klaim Cegat 32 Drone yang Ditembakkan Iran

jpnn.com - ISTANBUL - Militer Kuwait menyatakan Iran meluncurkan 32 pesawat nirawak (drone) menuju instalasi-instalasi vital di negara itu pada Kamis (16/7).

Hal itu terjadi di tengah meningkatnya eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Militer Kuwait menegaskan pihaknya berhasil mencegat drone-drone Iran tersebut.

“Drone-drone tersebut berhasil dicegat dan ditangani,” kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kuwait Saud Al-Atwan dalam sebuah pernyataan.

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Puing-puing hasil pencegatan drone Iran menyebabkan kerusakan material, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa.

Militer Kuwait menyatakan akan terus berada dalam kondisi siaga dan siap memperkuat keamanan nasional, serta melindungi keselamatan warga negara dan residen.

Militer Iran pada Kamis dini hari waktu setempat, menyatakan telah melancarkan serangan terhadap aset radar dan pertahanan udara Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain sebagai bagian dari balasan atas serangan AS terhadap Teheran.

Adapun ketegangan antara AS dan Iran meningkat dalam beberapa hari terakhir terkait dengan Selat Hormuz.

Kedua pihak saling melancarkan serangan, meskipun sebelumnya telah ada nota kesepahaman yang dimediasi oleh Pakistan guna mengakhiri konflik dan mencapai perjanjian perdamaian yang berkelanjutan. (antara/jpnn)