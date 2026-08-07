Militer Saudi Bersiap Menghadapi Serangan Iran dan Antek-anteknya

jpnn.com, RIYADH - Arab Saudi memperoleh informasi intelijen yang mengindikasikan adanya persiapan serangan terhadap kerajaan tersebut oleh kelompok-kelompok bersenjata asing, lapor Al Arabiya dengan mengutip sumber senior di Riyadh.

Menurut laporan tersebut pada Kamis (6/8), sasaran potensial serangan itu dapat mencakup fasilitas sipil dan infrastruktur energi, termasuk bandara, pelabuhan, serta fasilitas-fasilitas penting lainnya di Arab Saudi.

Laporan itu juga menyebut dugaan rencana serangan tersebut berasal dari gerakan kelompok Ansar Allah di Yaman, dikenal juga sebagai Houthi, yang telah lama terlibat dalam konflik dengan Arab Saudi.

Selain itu, sejumlah kelompok bersenjata di Irak dan bahkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) juga disebut dalam laporan itu.

Namun, pada akhir Juli lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menyatakan pihaknya siap membantu Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok Houthi.

Ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi kembali memanas seiring pengumuman larangan pelayaran oleh kelompok tersebut terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Arab Saudi di Laut Merah. Larangan itu beralasan karena ada blokade oleh Arab Saudi terhadap wilayah yang dikuasai Houthi.

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Kelompok tersebut juga mengeklaim telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal, fasilitas energi, dan bandar udara yang terkait dengan Arab Saudi.

Sementara itu, koalisi pimpinan Arab Saudi kembali melancarkan serangan udara terbatas terhadap sejumlah sasaran militer utama Houthi di Yaman.