MilkLife Athletics Challenge Seri 1 2026, Perluas Jalur Pembinaan Atletik dari KU 8 hingga KU 18

jpnn.com, KUDUS - Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife kembali bersinergi dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Kudus untuk menggelar kompetisi MilkLife Athletics Challenge Seri 1 2026.

Ajang pembinaan atletik usia dini ini berlangsung selama empat hari, mulai Rabu (15/7) hingga Sabtu (18/7), di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah.

Kompetisi berskala besar ini berhasil menarik minat 2.270 murid yang datang dari 196 sekolah di wilayah Kudus dan sekitarnya.

Para peserta mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia membagi kompetisi ke dalam lima kategori kelompok usia, yakni KU 8, KU 10, KU 12, KU 15, dan KU 18. Sebanyak 23 nomor cabang olahraga diperlombakan, yang bervariasi mulai dari kategori lari (40m hingga 1.500m), jalan cepat, lari estafet mixed, hingga nomor lapangan seperti frog jump, turbo throw, lompat jauh, tolak peluru, lompat tinggi, lempar lembing, dan lempar cakram.

Deputy Program Manager Bakti Olahraga Djarum Foundation, Welly Arisanto, menjelaskan bahwa langkah penambahan kelompok usia pada tahun ini sengaja dilakukan untuk memperkuat struktur pembinaan dari bawah.

"Adanya penambahan kelompok usia dalam MilkLife Athletic Challenge tahun ini bertujuan untuk memperluas rantai regenerasi atletik dari tingkat akar rumput," kata Welly.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan komitmen utama Bakti Olahraga Djarum Foundation yang terus konsisten fokus pada program pembinaan usia dini di berbagai cabang olahraga nasional.