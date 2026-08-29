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MilkLife Festival Keluarga Sehat 2026 Perkuat Komitmen Cegah Stunting di Kudus

MilkLife Festival Keluarga Sehat 2026 Perkuat Komitmen Cegah Stunting di Kudus
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Sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan masyarakat di MilkLife Keluarga Sehat 2026. Selain edukasi kesehatan inklusif untuk berbagai lapisan masyarakat, ada pula kegiatan seru untuk melatih stimulasi sensorik anak. Foto: dok, Djarum Foundation

jpnn.com, KUDUS - MilkLife Festival Keluarga Sehat 2026 kembali digelar untuk memperkuat gerakan pencegahan stunting di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Memasuki tahun ketiga, kegiatan yang digagas Bakti Sosial Djarum Foundation dan MilkLife bersama Pemerintah Kabupaten Kudus itu berlangsung pada 29-30 Agustus 2026 di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus.

Mengusung tema “Jaga Generasi Emas, Merdeka Lawan Stunting”, festival tersebut memadukan edukasi dan layanan kesehatan dengan berbagai aktivitas serta hiburan keluarga.

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Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan, serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi komitmen Bakti Sosial Djarum Foundation dan MilkLife dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, program yang telah berjalan sejak 2024 tersebut turut memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting di Kudus dari 4,08 persen menjadi 3,04 persen.

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“Kami ucapkan terima kasih kepada Bakti Sosial Djarum Foundation yang terus mengawal program-program keluarga sehat dengan penurunan stunting sangat signifikan, yang sebelumnya 4,08 persen menjadi 3,04 persen,” kata Sam’ani.

Sam’ani mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

MilkLife Festival Keluarga Sehat 2026 kembali digelar di Kudus untuk memperkuat pencegahan stunting.

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