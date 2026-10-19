MilkLife Festival SenengMinton Kudus 2026: Menyiapkan Talenta Masa Depan Sejak Usia Dini

jpnn.com, KUDUS - MilkLife Festival SenengMinton 2026 kembali hadir di Kudus, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat pembinaan dan pencetak atlet bulu tangkis berprestasi.

Berlangsung di GOR Djarum Jati, Kudus, pada 17-18 Oktober 2026, sebanyak 360 siswa-siswi kelas 1 hingga 3 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kudus dan sekitarnya ambil bagian dalam perlombaan bernuansa bulu tangkis yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan.

Ajang yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife serta didukung oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Jawa Tengah (Jateng) menjadi upaya untuk mengenalkan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap bulu tangkis sejak usia dini.

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Kudus menjadi kota keempat penyelenggaraan MilkLife Festival SenengMinton 2026, setelah sebelumnya hadir di tiga kota di Jawa Tengah yakni Purwokerto (April), Magelang (September) dan Solo (Oktober). Festival ini akan berlanjut ke kota terakhir yakni Semarang, Desember 2026 mendatang.

Kota-kota tersebut dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan lantaran memiliki potensi sebagai lumbung talenta potensial yang diharapkan kelak dapat berkembang dan dibina menjadi atlet bulu tangkis berprestasi.

Ketua Umum PP PBSI, Fadil Imran, yang secara langsung menghadiri MilkLife Festival SenengMinton 2026 di Kudus, mengapresiasi penyelenggaraan dalam mengenalkan olahraga bulu tangkis sebagai langkah penguatan proses regenerasi atlet. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya menjaga kesinambungan prestasi bulu tangkis Indonesia yang dewasa ini terus menunjukkan perkembangan positif di sejumlah ajang internasional.

“Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa kecintaan terhadap olahraga itu membutuhkan proses. Mulai dari usia dini, ketika adik-adik mengenal dan bermain bulu tangkis, kemudian tumbuh rasa cinta hingga memiliki keinginan untuk menjadi atlet berprestasi. Ini menjadi ekosistem yang harus kita dukung dan kembangkan. Saya berterimakasih kepada Bakti Olahraga Djarum Foundation yang melaksanakan festival ini bukan hanya di Kudus, tapi di empat kota lain. Saya berharap Pengprov lain juga turut mengenalkan bulu tangkis seperti ini” ucap Fadil.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan MilkLife Festival SenengMinton menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bulu tangkis sekaligus mempersiapkan talenta masa depan. Menurutnya, proses pembinaan harus dimulai dengan pendekatan yang menyenangkan agar calon atlet memiliki fondasi kuat sebelum memasuki tahapan latihan yang lebih serius.