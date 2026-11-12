MilkLife Indonesia Junior International Series: Pebulu Tangkis Muda Indonesia Dominasi Perempat Final U-19

jpnn.com, KUDUS - Pebulu tangkis muda Indonesia menunjukkan kuatnya dominasi di sektor U-19 dalam ajang MilkLife Indonesia Junior International Series 2026.

Dalam matchday 3 yang diselenggarakan di GOR Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (12/11), para pemain muda Tanah Air di nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran memastikan diri berlaga di putaran delapan besar pada turnamen yang digagas oleh MilkLife, PBSI dan BWF ini.

Di nomor Tunggal Putri U-19, Frisca Adelia Arifah yang menjadi unggulan keempat melanjutkan perjuangan ke babak perempat final usai mengalahkan pebulutangkis asal China Taipei, Tsai Chieh Lin dengan skor 21-12,21-8 dalam tempo 26 menit. Di babak perempat final yang akan digelar pada Jumat (13/11), atlet asal PB Djarum itu akan berhadapan dengan rekan satu negara yakni Shaafiya Yasmin Maitsaa asal Jaya Raya.

“Di perempat final saya akan bertemu Yasmin. Sebelumnya sudah pernah bertemu di turnamen lain dan saya kalah. Jadi besok saya harus bermain maksimal untuk bisa membalas kekalahan. Saya akan lebih fokus dan menguatkan mental di lapangan. Karena untuk menjadi juara di turnamen yang persaingannya cukup ketat ini, saya harus memaksimalkan satu persatu pertandingan yang saya lalui,” tutur Frisca.

Tidak hanya Frisca yang berjumpa wakil China Taipei di matchday ketiga ini. Tunggal putri U-19 lainnya yakni Wa Ode Andita Julianti juga berhasil melaju ke babak perempat final usai bertanding selama 27 menit dan mengalahkan Yi An Wen yang berstatus unggulan pertama. Adapun satu-satunya pemain asing yang akan berlaga di perempat final U-19 ialah Chu Chen Lin asal China Taipei usai bersusah payah mengalahkan unggulan kelima Rakha Almer Alzena. Di babak delapan besar, Lin akan berjumpa dengan Fathurachman yang menjadi unggulan ketiga di sektor ini.

Menghadapi lawan yang lebih berat dan menjadi satu-satunya pemain asing yang tersisa di kategori U-19, membuat Lin akan lebih berhati-hati dalam menghadapi lawan demi menjaga kans juara. Selain tidak terbawa permainan lawan, Lin juga akan menguatkan mental dan motivasi dalam menghadapi Fathurachman nanti. “Saya akan bermain tanpa beban. Yang penting adalah persiapan mental dan motivasi untuk menang. karena di sektor tunggal putra, apapun bisa terjadi sehingga kans untuk menang pasti ada,” tutur Lin.

Sementara itu, di kategori ganda putra U-19, pasangan Raihan Daffa Edsel Pramono/Anju Siahaan hanya butuh dua gim melawan Nuril Kautsar/Handy Soetikno untuk memastikan satu tempat di perempat final. Sebagai pasangan berstatus unggulan kedua, Raihan/Anju meraih kemenangan dengan skor 21-12, 21-11. Ganda putra asal klub PB Djarum tersebut menilai akan meningkatkan performa dan chemistry antar keduanya guna memperbesar peluang menjadi juara di MilkLife Indonesia Junior International Series 2026.

“Kami baru satu bulan berpasangan di nomor ganda putra U-19, jadi masih banyak hal yang harus ditingkatkan diantaranya adalah komunikasi dan kekompakan. Karena dua faktor yang kurang itu, kami jadi banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga kehilangan poin. Semoga di pertandingan berikutnya kami bisa lebih kompak lagi,” kata Anju.