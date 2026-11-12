MilkLife Indonesia Junior International Series: Pebulu Tangkis Muda Indonesia Mulai Tunjukkan Taji

jpnn.com, KUDUS - Pebulu tangkis muda Indonesia mulai menunjukkan kepiawaiannya di tengah arena MilkLife Indonesia Junior International Series 2026.

Dalam matchday 2 yang diselenggarakan di Djarum Arena dan GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu (11/11) ini, atlet-atlet unggulan Merah Putih berhasil melaju ke babak selanjutnya dalam turnamen yang diinisiasi MilkLife, PBSI dan BWF ini.

Nama-nama seperti Yudha Rendra Wijaya yang bersaing di tunggal U-19 putra atau ganda campuran U-19 Muhammad Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Mukti menunjukkan performa impresif di gelanggang. Yudha Rendra Wijaya yang merupakan pemain unggulan pertama bermain di babak 32 besar melawan rekan satu timnya di PB Djarum, Calvin Kennedy Chendrawinata.

Di awal gim pertama, Yudha yang belum menemukan ritme permainan sempat tertinggal dan kehilangan poin. Namun, setelah interval, Yudha mulai menguasai keadaan dan menutup gim satu dengan hasil 21-18. Di gim kedua, pebulutangkis kelahiran Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini harus mengakui keunggulan Calvin 16-21. Ia akhirnya bisa menunjukkan tajinya sebagai pemain unggulan setelah memastikan kemenangan 21-13 di babak penentuan.

“Pada awal gim pertama, saya masih kesulitan karena belum menemukan ritme permainan yang nyaman. Saya sebenarnya sudah cukup panas, tetapi belum mendapatkan feel permainan. Baru pada pertengahan gim pertama saya mulai menemukan permainan sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Pada gim kedua, Calvin lebih diuntungkan oleh arah angin sehingga bermain lebih agresif. Sementara itu, saya masih menggunakan tempo permainan seperti pada gim pertama. Saya terkejut dengan perubahan tersebut sehingga tertinggal sejak awal,” kata Yudha.

Podium tertinggi di MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 menjadi target yang dipatok oleh Yudha demi menorehkan catatan perdana memenangkan gelar juara dalam turnamen internasional. Pasalnya, sejak menekuni nomor tunggal putra, Yudha belum ‘pecah telur’ merengkuh titel kampiun. Untuk itu, dalam turnamen ini, ia memusatkan perhatian ke setiap babak dan lawan yang akan dihadapinya.

“Target saya tentu meraih podium tertinggi sehingga saya harus fokus menghadapi setiap babak dan mengutamakan penampilan yang maksimal. Di nomor tunggal, pencapaian saya pada kejuaraan internasional baru sampai semifinal di Thailand. Sebelumnya saya juga pernah meraih posisi runner-up sebagai pemain ganda di kejuaraan Pembangunan Jaya,” ucap Yudha.

Beralih ke sektor ganda campuran U-19, unggulan pertama Muhammad Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Mukti juga melaju ke babak 16 besar. Modal penting sebagai Juara Dunia Junior 2026, membuat kepercayaan diri pasangan ini sangat terasa di tengah arena. Hasilnya, Luthfi/Dian hanya membutuhkan waktu 22 menit untuk mengalahkan ganda campuran Indonesia lainnya, Aryo Wicaksono Wimaputra/Hanaya Nabitha Sani dengan skor 21-10, 21-5.