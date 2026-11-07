MilkLife Kickers Sapu Bersih Kemenangan di Hari Kedua Singa Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Skuad MilkLife Kickers meraih dua kemenangan pada hari kedua Singa Cup 2026 yang berlangsung di Tanglin Rugby Club, Singapura, Jumat (6/11).

Tim asuhan Timo Scheunemann tersebut mengalahkan wakil Singapura, BMW, dengan skor 8-0, serta tim Australia, Fremantle City FC, dengan skor 5-1.

Mengawali laga pertama, MilkLife Kickers langsung tampil agresif ketika menghadapi BMW. Hasilnya, Rara Z. Farza membuka keunggulan ketika pertandingan belum genap berjalan satu menit. Dua menit berselang, tepatnya pada menit ke-3, Alisa M. Fakhira menggandakan keunggulan MilkLife Kickers.

Baca Juga: Skuad MilkLife Strikers Melaju ke Final Singa Cup 2026

Giada Soebianto kemudian membawa MilkLife Kickers semakin menjauh melalui dua gol pada menit ke-10 dan 18. Albianca Raula turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Sebelum turun minum, Rara kembali mencetak dua gol pada menit ke-21 dan 25 sekaligus melengkapi hat-trick-nya.

Memasuki babak kedua, MilkLife Kickers menambah keunggulan melalui gol tambahan dari Giada yang sekaligus menjadi gol keempat Giada sepanjang turnamen. Namun, tak lama setelah gol tersebut, pertandingan dihentikan menyusul bunyi sirine sistem peringatan petir. Setelah terhenti hampir satu jam, panitia memutuskan pertandingan dinyatakan selesai dengan kemenangan 8-0 untuk MilkLife Kickers.

Pada pertandingan kedua, MilkLife Kickers menghadapi perlawanan dari Fremantle City FC. Tim asal Australia tersebut lebih dahulu membuka keunggulan melalui gol cepat Ciara Glascott pada menit ke-13. MilkLife Kickers merespons dengan cepat dan berhasil menyamakan kedudukan satu menit kemudian melalui Garneta F. Imelda.

Sembilan menit berselang, tepatnya pada menit ke-23, Rere Z. Fatin membawa MilkLife Kickers berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, MilkLife Kickers semakin mampu mengembangkan permainan. Rara Z. Farza memperlebar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-28, sebelum Albianca Raula ikut menyumbang gol pada menit ke-37 untuk membuat kedudukan menjadi 4-1. Gol tersebut sekaligus menjadi gol keenam Albianca sepanjang turnamen. Tujuh menit sebelum laga berakhir, Garneta menggenapkan catatan brace-nya di pertandingan tersebut, sekaligus membawa MilkLife Kickers unggul 5-1 hingga akhir laga.



Pelatih MilkLife Kickers, Timo Scheunemann, bangga melihat mentalitas para pemain dalam merespons kekalahan pada hari pertama. Menurut Timo, para pemain menunjukkan kekompakan yang lebih baik sehingga mampu menjalankan skema permainan yang telah disiapkan, termasuk saat menghadapi lawan dengan keunggulan postur tubuh.