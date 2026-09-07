MilkLife Soccer Challenge 2026/2027 Resmi Bergulir, Empat Tim Raih Juara Seri 1

jpnn.com, JAKARTA - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2026/2027 resmi dimulai dengan pelaksanaan Seri 1 di Tangerang dan Semarang pada 1-6 September 2026.

Dari dua wilayah tersebut, empat tim berhasil meraih gelar juara pada masing-masing kelompok usia.

Di Tangerang, SDN Pinang 3 menjadi juara Kelompok Usia (KU) 10, sedangkan SDN Kunciran 8 meraih gelar juara KU 12.

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Sementara itu, SDN Kembangarum 2 Semarang menjadi kampiun KU 10 dan MI Pagersari-Patean keluar sebagai juara KU 12 di wilayah Semarang.

Kompetisi yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut diikuti lebih dari 2.000 atlet putri dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.

Di Tangerang, sebanyak 1.037 atlet dari 57 SD dan MI ambil bagian. Persaingan KU 10 melibatkan 24 tim, sedangkan KU 12 diikuti 73 tim.

Pertandingan berlangsung di Stadion Kera Sakti dan Stadion Mini Cisauk, Tangerang, Banten.

Sementara di Semarang, MLSC diikuti 1.091 atlet dari 63 SD dan MI. Sebanyak 35 tim berkompetisi di KU 10 dan 67 tim bertanding pada KU 12.