MilkLife Soccer Challenge Garut Pecahkan Ekspektasi, Bibit Pesepak Bola Putri Bermunculan
jpnn.com - Penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Seri 1 2026/27 di Garut, Jawa Barat, mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.
Sebanyak 1.516 peserta ambil bagian dalam turnamen sepak bola putri usia dini yang berlangsung pada 3 hingga 8 November 2026 di Lapangan Dalem Bintang RAA Adiwijaya dan Stadion Jayaraga.
Antusiasme tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola putri di wilayah Priangan Timur.
Garut dinilai memiliki potensi menjadi salah satu daerah penghasil talenta sepak bola putri usia dini di Indonesia.
Perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation Satia Chandra Wiguna mengaku puas dengan sambutan masyarakat Garut terhadap penyelenggaraan MLSC untuk pertama kalinya di daerah tersebut.
Menurut Satia, bukan hanya jumlah peserta yang menjadi perhatian, melainkan juga kualitas permainan dan semangat para siswi dalam berkompetisi.
“Sebagai kota baru, sambutan di Garut benar-benar di luar ekspektasi. Antusiasme 1.516 peserta yang bertanding selama sepekan ini menjadi energi positif bagi masa depan sepak bola putri di Indonesia,” ujar Satia.
Bagi Satia, pertandingan di dua kategori, KU-10 dan KU-12, seri Garut menyuguhkan persaingan menarik sepanjang turnamen.
Penyelenggaraan perdana MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Seri 1 2026/27 di Garut, Jawa Barat di luar dugaan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat
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