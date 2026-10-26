MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Tuntas, Muncul Harapan Baru untuk Sepak Bola Putri

jpnn.com - Ajang MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026/2027 resmi berakhir di Jakarta International Stadium pada Minggu (25/10).

Gelar juara kategori KU-10 diraih SDN Cakung Barat 05 setelah mengalahkan SDN Cikini 01 dengan skor 3-2.

Sementara itu, SDN Pondok Kacang Timur 04 berhasil meraih gelar juara kategori KU-12 seusai mengalahkan SDN Penjaringan 06 dengan skor 4-2.

Program Director MilkLife Soccer Challenge Teddy Tjahjono menyambut positif penyelenggaraan ajang tersebut di ibu kota.

Antusiasme peserta pada seri Jakarta Jaya terbilang tinggi. Ajang ini diikuti sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) dari Jakarta Utara dan sekitarnya.

“Kami membagi ke dua wilayah untuk DKI Jakarta, yakni regional Jakarta Raya untuk wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya serta regional Jakarta Jaya untuk wilayah Jakarta Utara dan daerah-daerah penyangganya,” ujar Teddy.

“Dengan demikian, kami berharap sepak bola putri di level usia dini dapat bertumbuh secara baik dan merata di ibu kota,” imbuhnya.

Teddy berharap penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026/2027 dapat terus berkembang pada masa mendatang.