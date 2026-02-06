Millers for Nutrition Proaktif Jaga Kualitas Stok Minyak Goreng Terfortifikasi

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Millers for Nutrition dan para pemimpin sektor swasta menjamin minyak goreng fortifikasi berkualitas tinggi dapat diakses seluruh rumah tangga.

Program Leader (Asia) Miller For Nutrition – Technoserve Monojit Indra mengungkapkan koaliasi di bawah naungannya sudah ada di delapan negara, empat di Afrika dan empat di Asia termasuk di Indonesia.

Koalisi bekerja sama dengan pelaku usaha, seperti penggilingan dan refinery, guna menyediakan pangan terfortifikasi berkualitas tinggi untuk masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Indra juga menyoroti peran proaktif industri dalam menjaga stabilitas stok nasional minyak goreng sawit terfortifikasi.

"Untuk saat ini sasaran kami ada di delapan negara,” kata Indra dalam dalam seminar "Cooking Oil Stakeholders: Strategic Networking Lunch” di Jakarta, baru-baru ini.

Di Indonesia, implementasi inisiatif ini dijalankan oleh TechnoServe dengan dukungan dari TransGraph.

Riset berbasis data yang disediakan TransGraph memberikan pemetaan pasar serta wawasan operasional esensial bagi keberlangsungan industri.

Sebagai komunitas global bagi pengolah makanan pokok, Millers for Nutrition berupaya memberdayakan para millers atau pelaku penggilingan.