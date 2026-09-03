MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Dapat Dukungan Erick Thohir,
jpnn.com - Event lari MILO ACTIV Indonesia Race (MAIR) 2026 akan kembali digelar pada Minggu (13/9) mendatang.
Menpora RI Erick Thohir mengapresiasi konsistensi Nestle Indonesia dalam menyelenggarakan event tersebut setiap tahun.
Erick menilai MAIR 2026 menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk membangun gaya hidup aktif sekaligus meningkatkan minat terhadap olahraga.
"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan aktif melalui olahraga memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Apresiasi kami atas komitmen Nestle MILO yang secara konsisten menghadirkan program," ujar Erick.
"Melalui MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Jakarta International 10K, inisiatif ini sejalan dengan upaya bersama untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat."
Marketing Manager Beverages & Confectionery Business Unit PT Nestle Indonesia Alaa Shaaban juga menyambut positif dukungan Kemenpora terhadap MAIR 2026.
Pada kesempatan ini, Nestle Indonesia juga mendukung pelaksanaan Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta.
Peserta MAIR 2026 nantinya dapat mengambil race pack collection selama gelaran ISS 2026.
Event lari MILO ACTIV Indonesia Race (MAIR) 2026 akan kembali digelar pada Minggu 13 September mendatang
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