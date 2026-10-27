Milos Joksic Pasrah, Masa Depannya di Garudayaksa FC Bergantung pada Manajemen
jpnn.com - Posisi Milos Joksic sebagai pelatih Garudayaksa FC makin tertekan setelah timnya kembali menelan kekalahan 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Pakansari, Minggu (25/10/2026) malam. Joksic pun menyerahkan keputusan mengenai masa depannya kepada manajemen.
Kekalahan dari Persib memperpanjang catatan buruk Garudayaksa pada awal musim ini. Dari tujuh pertandingan, mereka baru mengoleksi lima poin, hasil satu kemenangan, dua kali imbang, dan empat kekalahan.
Situasi tersebut membuat Garudayaksa FC terpuruk di peringkat ke-14 klasemen.
"Jika manajemen memiliki pemikiran yang berbeda, apa yang bisa saya lakukan? Saya datang untuk bekerja, saya datang untuk membangun tim," ujar Joksic.
Joksic menyebut badai cedera dan jadwal berat, termasuk empat pertandingan tandang secara beruntun, menjadi tantangan bagi timnya pada awal musim.
Meski demikian, dia menilai permainan Garudayaksa menunjukkan perkembangan dalam empat laga terakhir.
"Saya percaya pada pekerjaan saya dan kami bermain makin baik dari hari ke hari. Pada tiga pertandingan pertama sebelum jeda, kami tidak memiliki skuat yang utuh. Setelah itu, kami bermain jauh lebih baik dalam empat pertandingan terakhir," kata Joksic.
Selain berupaya memperbaiki hasil pertandingan, Joksic juga menyoroti upaya pengembangan pemain muda. Dia menyebut kesempatan bermain yang diberikan kepada bek berusia 17 tahun dan penyerang berusia 19 tahun sebagai bagian dari proses tersebut.
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic pasrah dengan nasibnya usai hasil buruk sepanjang Super League 2026/2027. Ia menyerahkan masa depannya kepada manajemen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelaku Pembunuhan Bobotoh di Bogor Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian
- Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Tukang Parkir di Pasar Caringin Bandung
- Erick Thohir Soroti Suporter Persib Tewas Dibacok: Sampai Kapan Bangsa Terus Terpecah?
- Persik Tumbang 1-2 dari Persija, Marcos Reina Bangga Pemainnya seperti 'Singa'
- Pelatih Persik Bicara soal Singa di Kandang Persija
- Persija Jakarta Menang Dramatis, Shin Tae Yong Justru Bongkar Masalah Serius di JIS