Milos Joksic Tak Silau dengan Kekuatan Persija, Garudayaksa Siapkan Rencana Khusus
jpnn.com - Persija Jakarta mendapat tantangan dari Garudayaksa FC menjelang bentrokan pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Meski tidak diunggulkan, Garudayaksa telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Macan Kemayoran yang kini memimpin klasemen.
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyadari Persija memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Tim besutan Shin Tae-yong itu dinilai mempunyai organisasi permainan yang kuat serta mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan.
Meski demikian, Joksic tidak ingin timnya hanya bertahan menghadapi dominasi tuan rumah. Dia telah menyiapkan sejumlah alternatif strategi, termasuk memanfaatkan serangan balik untuk membongkar pertahanan Persija.
"Kami tahu besok (hari ini) berstatus underdog, tetapi kami akan mencari peluang. Kami bisa bermain melalui serangan balik, menggunakan zona tengah atau bertahan lebih rendah, tergantung bagaimana Persija bermain. Kami berharap bisa mendapatkan hasil positif," ujar Joksic, Jumat (27/11/2026).
Joksic secara khusus menyoroti kemampuan Persija dalam menerapkan tekanan tinggi dan memaksimalkan situasi bola mati. Dua aspek tersebut menjadi perhatian utama Garudayaksa selama menjalani persiapan.
Persija yang saat ini menduduki posisi teratas klasemen memang memiliki sejumlah keunggulan. Karena itu, tim tamu menggunakan waktu latihan sepanjang pekan untuk mempelajari pola serangan Macan Kemayoran sekaligus menyiapkan langkah antisipasi.
"Kami akan menghadapi tim peringkat pertama di liga. Mereka tim yang fantastis, terorganisasi dengan baik, agresif, punya pressing tinggi dan sangat bagus dalam situasi bola mati. Pekan ini kami berlatih untuk mengantisipasi serangan dan situasi bola mati mereka," kata Joksic.
Pelatih asal Serbia tersebut juga menilai kekuatan Persija tidak hanya bertumpu pada satu pemain. Menurutnya, kualitas Macan Kemayoran tersebar di semua sektor, mulai dari penjaga gawang hingga lini depan.
Garudayaksa tak gentar menghadapi Persija Jakarta sebagai tim pemuncak klasemen. Pelatih Milos Joksic sudah mengantongi cara meredam kekuatan Persija.
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