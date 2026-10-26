Milos Ungkap Penyebab Kekalahan Garudayaksa FC dari Persib
jpnn.com - BOGOR - Tukang latih Garudayaksa FC Milos Joksic mengungkap penyebab utama pasukannya kalah 1-2 dari Persib Bandung pada pekan ke-7 Super League, di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam.
Milos mengatakan bahwa kartu merah yang didapat Aleksandar Busnic menjadi petaka buat timnya.
Insiden itu terjadi pada menit ke-85. Setelah melalui peninjauan Video Assistant Referee (VAR), wasit mengganjar Busnic dengan kartu merah langsung.
Kehilangan satu pemain saat kedudukan masih imbang 1-1 membuat Garudayaksa kewalahan menahan gempuran Maung Bandung, hingga akhirnya Adam Alis mencetak gol penentu kemenangan Persib pada masa injury time menit 90+2.
"Kartu merah itu sangat merugikan kami. Namun, apa yang bisa kami lakukan? Kami harus berjuang lebih keras," ujar Milos.
Terkait keabsahan pelanggaran Busnic, pelatih asal Serbia tersebut enggan terburu-buru menyalahkan keputusan pengadil lapangan.
"Saya melihat dua pemain melakukan tekel, tetapi saya belum melihat videonya. Saya tidak ingin menilai apakah keputusan itu adil atau tidak sebelum melihat rekamannya," katanya.
Meski harus pulang tanpa poin, Milos tetap mengapresiasi solidnya lini belakang timnya yang dinilai tampil disiplin menahan gempuran tim tamu.
Milos tetap mengapresiasi solidnya lini belakang timnya yang disiplin menahan gempuran Persib.
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