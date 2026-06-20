Mimpi Haiti Berakhir Cepat, Brasil Pastikan Korban Pertama Piala Dunia 2026

jpnn.com - Piala Dunia 2026 akhirnya memakan korban pertama.

Haiti harus angkat koper lebih cepat setelah tak mampu membendung Brasil yang tampil ganas di Philadelphia, Sabtu (20/6/2026) pagi WIB.

Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi Haiti. Setelah sebelumnya kalah tipis 0-1 dari Skotlandia pada pertandingan pembuka, mereka kembali gagal meraih poin sehingga peluang melangkah ke babak berikutnya resmi tertutup.

Meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Maroko, laga tersebut tak lagi berpengaruh terhadap nasib Haiti di Piala Dunia 2026.

Penampilan perdana Haiti di Piala Dunia sejak 1974 pun harus berakhir lebih cepat dari harapan.

Sementara itu, Brasil akhirnya mendapatkan kemenangan pertama yang mereka cari setelah pada laga sebelumnya hanya bermain imbang melawan Maroko.

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Pelatih Carlo Ancelotti layak tersenyum. Keputusannya memberikan tempat di lini depan kepada Matheus Cunha terbukti menjadi langkah tepat.

Penyerang Manchester United tersebut tampil sebagai pembeda dengan mencetak dua gol untuk membawa Brasil mengendalikan pertandingan.